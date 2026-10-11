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В Ровенской области в результате одной из российских воздушных атак 11 октября ранения получили три человека

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает RegioNews .

"Враг продолжает атаковать Ровенщину с воздуха. Спасибо силам ПВО, которые держат этот удар. К сожалению, не всегда удается избежать последствий. Во время прошедшей атаки ранения получили три человека", — сообщил Александр Коваль.

Глава ОВА также напомнил жителям области о необходимости соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Другие подробности о состоянии раненых и обстоятельствах атаки пока не сообщали.

Напомним, что в Сумской области российский беспилотник попал в автомобиль экстренной медицинской помощи, который ехал на вызов. Ранения получили 44-летний водитель и 59-летний парамедик. Пока они получают медицинскую помощь, предварительно, травмы нетяжелые.