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11 октября 2026, 13:04

В Сумской области российский дрон атаковал скорую: ранены водитель и парамедик

11 октября 2026, 13:04
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Фото: Сумская ОВА
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В Сумской области российский беспилотник попал в автомобиль экстренной медицинской помощи, который ехал на вызов. Ранения получили 44-летний водитель и 59-летний парамедик. Пока они получают медицинскую помощь, предварительно, травмы не тяжелы

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram, передает RegioNews .

Атака произошла около пяти утра. Бригада экстренной медицинской помощи направлялась по вызову в Свеское общество. По дороге, на территории Ямпольской общины, в автомобиль попал русский дрон.

Медикам удалось самостоятельно выбраться из поврежденного автомобиля. Несмотря на угрозу повторного удара, их коллеги оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали бригаду.

44-летний водитель и 59-летний парамедик сейчас находятся под контролем и получают необходимую помощь.

Напомним, что ночью и утром 11 октября российские войска атаковали четыре района Днепропетровщины . В Днепре пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В Никопольщине ранен спасатель, в Синельниковском районе — мужчина.

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