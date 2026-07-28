Готовили теракт против военных: в Харькове задержали двух агентов РФ с 10-килограммовой взрывчаткой
В Харькове стражи порядка задержали двух агентов российских спецслужб, которые, по данным следствия, готовили теракт против украинских военных
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews .
По информации правоохранителей, речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.
Следователи установили, что связь с куратором осуществлялась через Telegram. Там подозреваемые получали инструкции и задачи, одной из которых была ликвидация военнослужащих, которые должны были собраться на определенном мероприятии.
Для подготовки преступления подельники арендовали дом, где обустроили устройства видеонаблюдения и дистанционного управления. Кроме того, куратор поручил изготовить взрывное устройство весом около 10 килограммов.
По данным полиции, за выполнение каждой задачи задержанные получали денежное вознаграждение от российской спецслужбы.
Обоих подозреваемых задержали. В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства подготовки теракта.
При доказательстве вины задержанным может грозить пожизненное лишение свободы.
Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Херсона по факту пособничества государству-агрессору в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с оккупационной администрацией.