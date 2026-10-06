В Харьковской области россияне завербовали военного через сайт знакомств

Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили военного, которого завербовали россияне. Раньше он был помощником оператора БПЛА

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Мобилизированный с Днепропетровщины попал в поле зрения россиян, когда искал знакомства в мессенджерах. Россияне создали фейковый аккаунт виртуальной девушки и от ее имени выспрашивали у него информацию.

Впоследствии выяснилось, что военный передавал врагу данные о своем разведывательном батальоне и смежных подразделениях ВСУ на Волчанском направлении, которые воюют всего в 10 км от линии боестолкновения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения. Также решается вопрос о возможной дополнительной квалификации его преступных действий как государственная измена", - говорят в СБУ.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.