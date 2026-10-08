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08 октября 2026, 15:25

В Запорожье мужчина сливал россиянам объект, от которого зависело водоснабжение города

08 октября 2026, 15:25
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Фото: прокуратура
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В Запорожье разоблачили мужчину, работавшего на россиян. Его завербовали из-за знакомого, находившегося на оккупированной территории

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, мужчина собирал данные о местах пребывания украинских военных и техники, фиксировал последствия российских обстрелов в Запорожье и районе, а также искал взрывчатые вещества и устройства в схронах. Информацию он передавал россиянам.

В частности, речь шла о координатах электроподстанции, которая обеспечивала работу насосных станций одного из городов Днепропетровской области.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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