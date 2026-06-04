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04 июня 2026, 11:49

Россия атаковала Ровенщину: работала ПВО, в регионе есть обесточивание

04 июня 2026, 11:49
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 4 июня в Ровенской области во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражеские воздушные цели

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, на территории Сарненского района зафиксировано обесточивание.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий атаки.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в шести регионах временно остаются без электроснабжения.

Как известно, в ночь на 4 июня РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 293 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 12 локациях.

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