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04 июня 2026, 09:24

Атака дронов на Полтавщину: ПВО сбило большинство, повреждено 7 авто

04 июня 2026, 09:24
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня ночью в Полтавской области вражеские беспилотники пытались атаковать Полтавский район. Силы противовоздушной обороны сбили большинство воздушных целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

По его словам, один из беспилотников упал на открытой местности. В результате взрывной волны повреждены семь автомобилей.

Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 4 июня в Полтавской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. Она продолжалась с 02:08 до 04:27.

В общей сложности этой ночью РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 293 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 12 локациях.

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