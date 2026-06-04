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Уранці 4 червня на Рівненщині під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожі повітряні цілі

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, на території Сарненського району зафіксовано знеструмлення.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків атаки.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у шести регіонах тимчасово залишаються без електропостачання.

Як відомо, в ніч на 4 червня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.