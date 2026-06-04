Удар "Торнадо-С" по Чугуеву: пострадали ребенок и еще три человека

Фото: Прокуратура Украины

Вечером 3 июня около 20:00 российские войска нанесли удар по городу Чугуев Харьковской области

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Ранение получила 14-летняя девушка. Еще двое местных жителей подверглись острой реакции на стресс. Акубаротравму также получила сотрудница полиции.

По данным следствия, удар был нанесен с применением реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

В результате обстрела повреждено здание детского сада и жилые дома.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 4 июня РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 293 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 12 локациях.