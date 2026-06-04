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Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в шести регионах временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Применение ограничений на электроэнергию 4 июня не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. В вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – наоборот, использовать электроэнергию бережливо. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 4 июня РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 293 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на 11 локациях.