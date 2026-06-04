Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 4 июня в Харькове зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews .

На месте происшествия работают экстренные службы.

Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

Напомним, в ночь на 4 июня РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 293 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 12 локациях.