Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 июня РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 293 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 264 российских беспилотника на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 12 локациях.

В ВС отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 4 июня российские войска атаковали промышленный объект в Бориспольском районе Киевской области. Возник пожар, пострадал работник.

Также ночью под прицелом российских беспилотников оказался объект критической инфраструктуры в Одесской области.