"Массовое отравление" детей в Ровно не подтвердилось: зафиксирован один случай ротавируса

В социальных сетях и средствах массовой информации появилась информация о вероятном массовом отравлении детей в одном из детских развлекательных центров Ровно

Об этом сообщил Ровенский областной ЦПКХ, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на данный момент зафиксирован один случай заболевания. У ребенка лабораторно подтверждена ротавирусная инфекция.

Специалисты отмечают, что пока нет оснований связывать этот случай с употреблением пищевых продуктов в заведении.

Эпидемиологи продолжают сбор информации и контактируют с лицами, связывающими заболевания с пребыванием в заведении.

При появлении новых случаев специалисты центра проведут все необходимые эпидемиологические и противоэпидемические мероприятия.

Медики призывают родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей. При появлении симптомов кишечной инфекции – тошноты, рвоты, диареи, боли в животе, общей слабости или повышенной температуры – необходимо не заниматься самолечением и обратиться к семейному врачу или педиатру.

Напомним, накануне местные СМИ писали о массовом отравлении в детском развлекательном заведении. Посетители сообщали о случаях тошноты и диареи.

