"Массовое отравление" детей в Ровно не подтвердилось: зафиксирован один случай ротавируса
В социальных сетях и средствах массовой информации появилась информация о вероятном массовом отравлении детей в одном из детских развлекательных центров Ровно
Об этом сообщил Ровенский областной ЦПКХ, передает RegioNews.
Отмечается, что по состоянию на данный момент зафиксирован один случай заболевания. У ребенка лабораторно подтверждена ротавирусная инфекция.
Специалисты отмечают, что пока нет оснований связывать этот случай с употреблением пищевых продуктов в заведении.
Эпидемиологи продолжают сбор информации и контактируют с лицами, связывающими заболевания с пребыванием в заведении.
При появлении новых случаев специалисты центра проведут все необходимые эпидемиологические и противоэпидемические мероприятия.
Медики призывают родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей. При появлении симптомов кишечной инфекции – тошноты, рвоты, диареи, боли в животе, общей слабости или повышенной температуры – необходимо не заниматься самолечением и обратиться к семейному врачу или педиатру.
Напомним, накануне местные СМИ писали о массовом отравлении в детском развлекательном заведении. Посетители сообщали о случаях тошноты и диареи.
