Фото: полиция

Происшествие случилось в Стрые 26 мая около 17:45 на улице Коссака

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 10-летний местный житель, ехавший на велосипеде, сбил трехлетнего мальчика. В результате наезда малыш получил травмы, его госпитализировали в больницу.

По данному факту следователи открыли производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее следователи сообщили о подозрении 27-летнему виновнику ДТП в Сумской области, в котором погиб одномесячный малыш и пострадали еще два маленьких ребенка.