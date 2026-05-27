На Прикарпатье в отеле массовое отравление детей

В полиции расследуют отравление детей в Прикарпатье. Известно, что это произошло в гостинице

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.



24 мая правоохранителям сообщили об ухудшении самочувствия детей. Эти дети отдыхали в одной из гостиниц в селе Поляница.



Предварительно ребенок пожаловался на тошноту и другие симптомы пищевого отравления. Четверо детей госпитализированы в инфекционное отделение.

"По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Николаевской области 13 человек попали в больницы с отравлением после поминального обеда. Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.