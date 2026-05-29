29 травня 2026, 07:47

"Масове отруєння" дітей у Рівному не підтвердилося: зафіксовано один випадок ротавірусу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У соціальних мережах і засобах масової інформації з'явилася інформація про ймовірне масове отруєння дітей у одному з дитячих розважальних центрів Рівного

Про це повідомив Рівненський обласний ЦПКХ, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на зараз зафіксовано один випадок захворювання. У дитини лабораторно підтверджено ротавірусну інфекцію.

Фахівці наголошують, що наразі відсутні підстави пов'язувати цей випадок із вживанням харчових продуктів у закладі.

Епідеміологи продовжують збір інформації та контактують з особами, які пов’язують захворювання з перебуванням у закладі.

У разі появи нових випадків фахівці центру проведуть усі необхідні епідеміологічні та протиепідемічні заходи.

Медики закликають батьків уважно стежити за станом здоров’я дітей. У разі появи симптомів кишкової інфекції – нудоти, блювання, діареї, болю в животі, загальної слабкості або підвищеної температури – необхідно не займатися самолікуванням та звернутися до сімейного лікаря або педіатра.

Нагадаємо, напередодні місцеві ЗМІ писали про масове отруєння в дитячому розважальному закладі. Відвідувачі повідомляли про випадки нудоти та діареї.

Раніше на Прикарпатті у готелі масове отруєння дітей. Чотирьох неповнолітніх госпіталізували до інфекційного відділення. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

