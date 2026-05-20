Пожар из-за телефона на Львовщине: пострадали двое детей

В Дрогобыче Львовской области в результате пожара в жилом доме пострадали двое детей

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 19 мая в 17.33 спасатели получили сообщение о возгорании в двухэтажном доме на улице Коцюбинского. Горели вещи домашнего обихода на площади около 8 кв. м.

В результате пожара пострадали дети 2012 и 2014 годов рождения. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения средней степени тяжести их госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

По предварительной версии, причиной воспламенения могла стать неисправность мобильного телефона во время зарядки.

Напомним, вечером 18 мая в Приморском районе Одессы произошел пожар. Возгорание возникло в двухэтажном доме по улице Старорозничная, охватив квартиры сразу на обоих этажах. К счастью, погибших и пострадавших нет.