В Ровно массовое отравление в детском развлекательном заведении

В Ровно в одном из детских развлекательных заведений зафиксировано массовое пищевое отравление

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Отмечается, что посетители жалуются на симптомы, в частности рвоту и диарею.

Часть пострадавших была госпитализирована для оказания медицинской помощи.

В связи с инцидентом в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней планируется провести срочную пресс-конференцию, во время которой должны сообщить детали происшествия и количество лиц, у которых выявили симптомы отравления.

Напомним, на Прикарпатье в отеле массовое отравление детей. Четверо несовершеннолетних госпитализированы в инфекционное отделение. По данному факту следователи возбудили уголовное производство.

Ранее в Николаевской области 13 человек попали в больницы с отравлением после поминального обеда. Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются.