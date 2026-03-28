28 марта 2026, 16:16

В Ровенской области мужчину попал под грузовой поезд

28 марта 2026, 16:16
Фото: Национальная полиция
Сегодня, 28 марта, около 08:15 вблизи села Рогачев Ровенского района мужчина погиб в результате наезда грузового электропоезда

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По словам машиниста, мужчина внезапно вышел на железнодорожный путь. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).

Мужчина был одет в черные спортивные штаны, темно-серую куртку с голубыми вставками и светло-серый свитер.

Полиция просит граждан, владеющих информацией о погибшем, обращаться по телефонам: 067 495 29 59 или 102.

Напомним, в Киевской области поезд насмерть сбил мужчину. Пешеход проигнорировал запрещенный сигнал и вышел на железнодорожный путь. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

