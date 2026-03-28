На Рівненщині чоловік потрапив під вантажний потяг

Фото: Національна поліція

Сьогодні, 28 березня, близько 08:15 поблизу села Рогачів Рівненського району чоловік загинув унаслідок наїзду вантажного електропотяга

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За словами машиніста, чоловік раптово вийшов на залізничну колію. Попри екстрене гальмування уникнути наїзду не вдалося.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту).

Чоловік був одягнений у чорні спортивні штани, темно-сіру куртку з блакитними вставками та світло-сірий светр.

Поліція просить громадян, які володіють інформацією про загиблого, звертатися за телефонами: 067 495 29 59 або 102.

