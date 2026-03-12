20:49  12 марта
12 марта 2026, 22:55

В Киевской области поезд насмерть сбил мужчину

12 марта 2026, 22:55
Фото: Национальная полиция
Трагедия произошла в Ирпене. Очевидец сообщил, что на железнодорожной станции смертельно травмирован человек

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что под колеса пассажирского поезда сообщением Тетерев Борщаговка попал мужчина. Пешеход проигнорировал запрещенный сигнал и вышел на железнодорожный путь. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Полиция начала уголовное производство.

"Полиция Киевщины напоминает, что железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности. Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности на железнодорожных путях", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее на Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу . Следователи устанавливают происшествия событий.

