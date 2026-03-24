В Ровенской области неизвестный сбил популярного оленя Бориса

Вечером 23 марта в Заречненском районе Ровенской области неизвестный водитель сбил популярного в соцсетях оленя Бориса

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

У Бориса разбита голова и искалечена одна нога. На месте ДТП остались обломки фар, водитель покинул автомобиль и скрылся. Сейчас его разыскивают.

Свидетели утверждают, что автомобиль двигался без включенного света фар.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Олень Борис – визитка Ровенщины и настоящая звезда соцсетей. Видео с ним обычно набирали миллионные просмотры.

Несколько лет назад охотовед Руслан Христюк купил оленя на Волыни для разведения.

Борис свободно гуляет по улицам поселка Заричне и даже имеет свой аккаунт в TikTok.

