Фото: Национальная полиция

В поселке Заречное правоохранители разыскали водительницу, которая сбила известного среди местных жителей и в соцсетях оленя Бориса и скрылась с места ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, ею оказалась 28-летняя жительница поселка.

Полицейские выяснили, что водитель ехала на автомобиле "Mercedes" без включенного света фар.

По ее словам, она покинула место происшествия из-за страха. Поврежденный автомобиль обнаружили недалеко от ее дома.

Олень Борис получил травмы, но угрозы его жизни нет. Животное находится под наблюдением егеря.

Водительница была трезвая, однако на нее составили три админматериала:

ст.124 КУпАП – ДТП с механическими повреждениями,

ч.1 ст.126КУпАП – управление транспортным средством без страхового полиса,

ст.122-4 КУпАП – оставление места ДТП.

Как известно, инцидент произошел вечером 23 марта около 19:15 на улице Центральной. В полицию обратился 57-летний местный житель и сообщил о наезде на оленя, после которого водитель скрылся.