24 марта 2026, 11:36

На Ровенщине разыскали водителя, которая сбила оленя и скрылась с места ДТП

Фото: Национальная полиция
В поселке Заречное правоохранители разыскали водительницу, которая сбила известного среди местных жителей и в соцсетях оленя Бориса и скрылась с места ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, ею оказалась 28-летняя жительница поселка.

Полицейские выяснили, что водитель ехала на автомобиле "Mercedes" без включенного света фар.

По ее словам, она покинула место происшествия из-за страха. Поврежденный автомобиль обнаружили недалеко от ее дома.

Олень Борис получил травмы, но угрозы его жизни нет. Животное находится под наблюдением егеря.

Водительница была трезвая, однако на нее составили три админматериала:

  • ст.124 КУпАП – ДТП с механическими повреждениями,
  • ч.1 ст.126КУпАП – управление транспортным средством без страхового полиса,
  • ст.122-4 КУпАП – оставление места ДТП.

Как известно, инцидент произошел вечером 23 марта около 19:15 на улице Центральной. В полицию обратился 57-летний местный житель и сообщил о наезде на оленя, после которого водитель скрылся.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
