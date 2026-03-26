В Ровенской области пьяный водитель сбил ребенка

В Ровенской области мужчина сбил ребенка. Теперь он предстанет перед судом

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 7 декабря около 17 часов на улице Млиновской. 45-летний водитель Mercedes Bens E200 наехал на 12-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У водителя была возможность избежать этого, если бы вовремя затормозил.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с переломом ноги. Как показала проверка, водитель к моменту аварии был пьян. Следователь процессуального руководства прокуратуры сообщил 45-летнему мужчине о подозрении.

"Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Досудебное расследование завершено: материалы уголовного производства направлены в суд", - сообщили в полиции.

