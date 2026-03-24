На Рівненщині розшукали водійку, яка збила оленя та втекла з місця ДТП

У селищі Зарічне правоохоронці розшукали водійку, яка збила відомого серед місцевих мешканців та у соцмережах оленя Бориса, і втекла з місця ДТП

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, нею виявилася 28-річна жителька селища..

Поліцейські з’ясували, що кермувальниця їхала на автомобілі "Mercedes" без увімкненого світла фар.

За її словами, вона покинула місце події через страх. Пошкоджений автомобіль виявили неподалік її дому.

Олень Борис отримав травми, але загрози його життю немає. Тварина перебуває під наглядом єгеря.

Водійка була твереза, проте на неї склали три адмінматеріали:

ст.124 КУпАП – ДТП з механічними ушкодженнями,

ч.1 ст.126 КУпАП – керування транспортним засобом без страхового поліса,

ст.122-4 КУпАП – залишення місця ДТП.

Як відомо, інцидент стався ввечері 23 березня близько 19:15 на вулиці Центральній. До поліції звернувся 57-річний місцевий мешканець і повідомив про наїзд на оленя, після якого водій зник.