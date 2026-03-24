На Рівненщині невідомий збив популярного оленя Бориса

Увечері 23 березня в Зарічненському районі Рівненської області невідомий водій збив популярного в соцмережах оленя Бориса

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Бориса розбита голова та скалічена одна нога. На місці ДТП залишились уламки фар, водій покинув автомобіль і втік. Наразі його розшукують.

Очевидці викликали поліцію, обставини інциденту наразі встановлюються. Свідки стверджують, що авто рухалося без увімкненого світла фар.

Олень Борис – візитівка Рівненщини та справжня зірка соцмереж. Відео з ним зазвичай набирали мільйонні перегляди.

Кілька років тому мисливствознавець Руслан Христюк купив оленя на Волині для розведення.

Борис вільно гуляє вулицями селища Зарічне і навіть має власний акаунт у TikTok.

