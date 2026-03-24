В Ровенской области правоохранители задержали 32-летнего жителя Вараша, подозреваемого в убийстве своего знакомого

Об этом сообщила полиция области.

По данным следствия, 21 марта около 23:30 трое мужчин вышли из местного кафе. К ним подошел 44-летний знакомый, также находившийся там. Между мужчинами возник словесный конфликт, переросший в толкотню.

Во время стычки 32-летний нападающий нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо, после чего тот упал, а злоумышленник еще дважды ударил его. Оба мужчины были в нетрезвом состоянии.

Очевидцы вызвали скорую и полицию, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший умер на месте.

Полицейские задержали фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

