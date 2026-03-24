Смертельная драка на Ровенщине: полицейские задержали нападающего
В Ровенской области правоохранители задержали 32-летнего жителя Вараша, подозреваемого в убийстве своего знакомого
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, 21 марта около 23:30 трое мужчин вышли из местного кафе. К ним подошел 44-летний знакомый, также находившийся там. Между мужчинами возник словесный конфликт, переросший в толкотню.
Во время стычки 32-летний нападающий нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо, после чего тот упал, а злоумышленник еще дважды ударил его. Оба мужчины были в нетрезвом состоянии.
Очевидцы вызвали скорую и полицию, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший умер на месте.
Полицейские задержали фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку , избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.