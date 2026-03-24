Смертельна бійка на Рівненщині: поліцейські затримали нападника

У Рівненській області правоохоронці затримали 32-річного жителя Вараша, підозрюваного у вбивстві свого знайомого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 21 березня близько 23:30 троє чоловіків вийшли з місцевого кафе. До них підійшов 44-річний знайомий, який також перебував там. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у штовханину.

Під час сутички 32-річний нападник завдав потерпілому один удар кулаком в обличчя, після чого той впав, а зловмисник ще двічі вдарив його. Обоє чоловіків були напідпитку.

Очевидці викликали швидку та поліцію, однак попри надану медичну допомогу, потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

