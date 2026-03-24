24 березня 2026, 07:56

Смертельна бійка на Рівненщині: поліцейські затримали нападника

24 березня 2026, 07:56
Фото: Національна поліція
У Рівненській області правоохоронці затримали 32-річного жителя Вараша, підозрюваного у вбивстві свого знайомого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 21 березня близько 23:30 троє чоловіків вийшли з місцевого кафе. До них підійшов 44-річний знайомий, який також перебував там. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у штовханину.

Під час сутички 32-річний нападник завдав потерпілому один удар кулаком в обличчя, після чого той впав, а зловмисник ще двічі вдарив його. Обоє чоловіків були напідпитку.

Очевидці викликали швидку та поліцію, однак попри надану медичну допомогу, потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
