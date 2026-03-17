В Ровенской области будут судить врача, из-за которой умер мужчина

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области будут судить врача. Из-за ее служебной халатности умер пациент

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В феврале 2024 года в приемное отделение одного из медучреждений Ровенского района каретой скорой был доставлен 53-летний житель поселка Клевань. 51-летний врач не провела полного объективного обследования пациента, не назначила дополнительные исследования, не привлекла врачей профильных специальностей и установила недостоверный клинический диагноз.

На следующий день 53-летний мужчина скончался. В врачебном свидетельстве говорится, что смерть наступила вследствие повреждения органов брюшной полости, а также внутреннего кровотечения.

Дело в отношении врача уже направили в суд. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

