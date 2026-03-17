17 марта 2026, 16:30

В Ровенской области будут судить врача, из-за которой умер мужчина

17 марта 2026, 16:30
Фото: Национальная полиция
В Ровенской области будут судить врача. Из-за ее служебной халатности умер пациент

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В феврале 2024 года в приемное отделение одного из медучреждений Ровенского района каретой скорой был доставлен 53-летний житель поселка Клевань. 51-летний врач не провела полного объективного обследования пациента, не назначила дополнительные исследования, не привлекла врачей профильных специальностей и установила недостоверный клинический диагноз.

На следующий день 53-летний мужчина скончался. В врачебном свидетельстве говорится, что смерть наступила вследствие повреждения органов брюшной полости, а также внутреннего кровотечения.

Дело в отношении врача уже направили в суд. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе двум врачам частной клиники сообщили о подозрении в ненадлежащем лечении, повлекшем смерть пациента. По данным одесских СМИ, речь идет об Аднане Киване, умершем в октябре 2024 года на 62 году жизни.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17 марта 2026, 18:13
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
17 марта 2026, 17:35
На Львовщине разоблачили супругов-аферистов, заработавших более миллиона на родственниках военных
17 марта 2026, 17:15
В Тернопольской области взрывотехники обезвредили боевую часть "шахеда"
17 марта 2026, 16:59
"И твоя, Кобзарь, слава не умрет, не полежит": в Ровенской области наградили талантливую молодежь
17 марта 2026, 16:45
Двое жителей Одесщины наловили рыбы на 2,4 млн грн
17 марта 2026, 16:36
На Закарпатье задержали 40-летнего львовянина, продававшего маршруты для побега из Украины
17 марта 2026, 16:09
Украинские пограничники уничтожили позиции и средства связи врага в Харьковской области
17 марта 2026, 15:44
В Индии задержали шестерых украинцев: что говорят в МИД
17 марта 2026, 15:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
