18:13  17 марта
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17:35  17 марта
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
08:38  17 марта
$300 тысяч из пенсионеров: ГБР направило в суд дело правоохранителя
UA | RU
UA | RU
17 марта 2026, 16:45

"И твоя, Кобзарь, слава не умрет, не полежит": в Ровенской области наградили талантливую молодежь

Читайте також українською мовою
Фото: ГО Защита государства
Читайте також
українською мовою

Городская организация "Ровенский союз Украинок" организовала VI фестиваль-конкурс "И твоя, Кобзарь, слава не умрет, не полежит". На западе отметили талантливую молодежь

Об этом сообщает ОО "Защита государства", передает RegioNews.

Целью мероприятия стало привлечение молодого поколения к изучению и более глубокому пониманию шевченковского слова, уже поколениями формирует украинскую идентичность, культуру и силу духа. Участники соревновались в трех номинациях:

  • декламирование поэзии Тараса Шевченко;
  • исполнение песен на его слова;
  • авторская поэзия посвящена Кобзарю.

"К проведению фестиваля присоединилась и Ровенская областная ячейка ОО "Захист держави". Представители организации поддержали инициативу и помогли с подарками для участников и победителей конкурса. Ведь поддержка молодежи, украинской культуры и национальной памяти - это еще один важный участок нашей совместной борьбы за будущее Украины", - говорят активисты.

Напомним, в Черновцах планируют создать "Пространство Надежды" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
активисты молодежь ГО Захист Держави
Ветеранский спорт в Хмельницкой области: как защитники и защитницы могут принять участие в программе
17 марта 2026, 14:55
В Винницкой области прошел открытый разговор о роли женщины в государстве
13 марта 2026, 10:00
В Харьковской области активисты протестуют против отмены льгот для доноров крови во время войны
03 марта 2026, 21:20
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17 марта 2026, 18:13
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
17 марта 2026, 17:35
На Львовщине разоблачили супругов-аферистов, заработавших более миллиона на родственниках военных
17 марта 2026, 17:15
В Тернопольской области взрывотехники обезвредили боевую часть "шахеда"
17 марта 2026, 16:59
Двое жителей Одесщины наловили рыбы на 2,4 млн грн
17 марта 2026, 16:36
В Ровенской области будут судить врача, из-за которой умер мужчина
17 марта 2026, 16:30
На Закарпатье задержали 40-летнего львовянина, продававшего маршруты для побега из Украины
17 марта 2026, 16:09
Украинские пограничники уничтожили позиции и средства связи врага в Харьковской области
17 марта 2026, 15:44
В Индии задержали шестерых украинцев: что говорят в МИД
17 марта 2026, 15:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Виталий Портников
Все блоги »