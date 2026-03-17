"И твоя, Кобзарь, слава не умрет, не полежит": в Ровенской области наградили талантливую молодежь

Фото: ГО Защита государства

Городская организация "Ровенский союз Украинок" организовала VI фестиваль-конкурс "И твоя, Кобзарь, слава не умрет, не полежит". На западе отметили талантливую молодежь

Об этом сообщает ОО "Защита государства", передает RegioNews.

Целью мероприятия стало привлечение молодого поколения к изучению и более глубокому пониманию шевченковского слова, уже поколениями формирует украинскую идентичность, культуру и силу духа. Участники соревновались в трех номинациях:

декламирование поэзии Тараса Шевченко;

исполнение песен на его слова;

авторская поэзия посвящена Кобзарю.

"К проведению фестиваля присоединилась и Ровенская областная ячейка ОО "Захист держави". Представители организации поддержали инициативу и помогли с подарками для участников и победителей конкурса. Ведь поддержка молодежи, украинской культуры и национальной памяти - это еще один важный участок нашей совместной борьбы за будущее Украины", - говорят активисты.

Напомним, в Черновцах планируют создать "Пространство Надежды" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.