В Винницкой области прошел открытый разговор о роли женщины в государстве

ГО "Захист держави"

Еще с 2014 года, когда началась российская агрессия, а после 2022 года с началом полномасштабного вторжения роль женщины в государстве, семье и профессиональной жизни изменилась еще более ощутимо. В Винницкой области женщины встретились, чтобы обсудить вызовы и собственный опыт

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Открытый диалог о правах женщин, их возможностях и роли в современном обществе состоялся в загородном комплексе "Баттерфляй" по инициативе Винницкой областной организации ОО "Захист держави".

Участницами встречи стали активные и влиятельные женщины. В частности, это волонтеры, активистки, представительницы разных сфер деятельности. В ходе диалога обсудили происходящие сегодня общественные изменения.

"Украинское общество постепенно переходит от восприятия женщины как "объекта" — оцениваемого по внешности или роли в быту — к женщине как полноценному субъекту общественных процессов: лидера, профессионалки, защитницы и партнерши", - говорят активисты.

Сегодня гендерный разрыв в оплате труда составляет около 18%. При этом 20 лет назад это было 37%. Присутствие женщин на руководящих должностях постепенно становится нормой. В частности, тысячи женщин сегодня служат в ВСУ, занимают боевые должности и принимают участие в принятии важных решений.

"Сегодня проблема уже не в формальном запрете прав. Гораздо сложнее преодолеть глубинные социальные установки и стереотипы, которые создают иллюзию равенства, но продолжают влиять на возможности женщин. Именно поэтому открытые диалоги, подобные этому, чрезвычайно важны. Они создают простор для честного разговора, взаимной поддержки и поиска новых решений для развития действительно равного общества", - говорят в ОО "Захист держави".

Напомним, ранее специалисты ОО "Захист держави" предоставили пошаговую инструкцию по получению статуса лица с инвалидностью в результате войны, в частности, перечень необходимых документов, порядок составления заявления и другие детали.