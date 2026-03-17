Ветеранский спорт в Хмельницкой области: как защитники и защитницы могут принять участие в программе

Фото: из открытых источников

По данным Министерства по делам ветеранов, в Хмельницкой области только 17 спортивных заведений принимают оплату по программе "Ветеранский спорт". То есть на весь регион это всего восемь населенных пунктов

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Староконстантинов, Волочиск, Городок, Ярмолинцы, Летичев, Новая Ушица, Чемеровцы, Красилов, Деражня, Старая Синява: в этих и других общинах ветераны практически не могут воспользоваться государственной поддержкой спорта и восстановления.

Дело в том, что большинство спортивных залов не имеют специфического МСС-кода (7941 или 7997) или до сих пор не принимают безналичную оплату. Из-за этих технических нюансов наши защитники не могут реализовать свое право на реабилитацию.

Специалисты подготовили подробную инструкцию, как стать участником программы "Ветеранский спорт".

Если есть вопросы, то юристы "Захист держави" готовы предоставить бесплатные консультации по технической настройке и подключению заведения к программе. Адреса и контакты:

г. Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 42/1

г. Шепетовка: ул. Соборности, 6А

г. Каменец-Подольский: ул. И. Мазепы, 40/62

Юридическая поддержка: +380 66 004 14 46

Горячая линия: 0 800 33 29 29

