18:13  17 березня
У Миколаєві чоловік вдарив ножем працівника ТЦК і поліцейського
17:35  17 березня
У Полтаві прикордонник на смерть збив жінку на пішохідному переході
08:38  17 березня
$300 тисяч із пенсіонерів: ДБР направило до суду справу правоохоронця
UA | RU
UA | RU
17 березня 2026, 16:45

"І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже": на Рівненщині нагородили талановиту молодь

Читайте также на русском языке
Фото: ГО Захист держави
Читайте также
на русском языке

Міська організація "Рівненський союз Українок" організувала VI фестиваль-конкурс "І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже". На захді відзначили талановиту молодь

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Метою заходу стало залучення молодого покоління до вивчення і глибшого розуміння шевченківського слова, яке вже поколіннями формує українську ідентичність, культуру та силу духу. Учасники змагались у трьох номінаціях:

  • декламування поезії Тараса Шевченка;
  • виконання пісень на його слова;
  • авторська поезія присвячена Кобзареві.

"До проведення фестивалю долучився і Рівненський обласний осередок ГО "Захист Держави". Представники організації підтримали ініціативу та допомогли з подарунками для учасників і переможців конкурсу. Адже підтримка молоді, української культури та національної пам’яті — це ще одна важлива ділянка нашої спільної боротьби за майбутнє України", - кажуть активісти.

Нагадаємо, у Чернівцях планують створити "Простір Надії" – спеціальне місце пам’яті та підтримки для сімей військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
активісти молодь ГО Захист Держави
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Всі блоги »