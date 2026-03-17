"І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже": на Рівненщині нагородили талановиту молодь
Міська організація "Рівненський союз Українок" організувала VI фестиваль-конкурс "І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже". На захді відзначили талановиту молодь
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Метою заходу стало залучення молодого покоління до вивчення і глибшого розуміння шевченківського слова, яке вже поколіннями формує українську ідентичність, культуру та силу духу. Учасники змагались у трьох номінаціях:
- декламування поезії Тараса Шевченка;
- виконання пісень на його слова;
- авторська поезія присвячена Кобзареві.
"До проведення фестивалю долучився і Рівненський обласний осередок ГО "Захист Держави". Представники організації підтримали ініціативу та допомогли з подарунками для учасників і переможців конкурсу. Адже підтримка молоді, української культури та національної пам’яті — це ще одна важлива ділянка нашої спільної боротьби за майбутнє України", - кажуть активісти.
