В Черновцах должно появиться "Пространство Надежды" – место памяти и поддержки семей украинских защитников

В Черновцах планируют создать "Пространство Надежды" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести

Об этом сообщила пресс-служба ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

Проект призван стать центром веры и объединения для тех, кто ждет возвращения своих родных домой.

Подготовку к реализации инициативы начали в ноябре 2025 года. Тогда руководительница Черновицкой ячейки ОО "Защита Государства" Людмила Кушнир встретилась с представительницами ОО "Голос пленных" Анастасией Свитковской и Александрой Сплавской. Стороны договорились объединить усилия, а ячейка "Защиты Государства" стала партнером проекта.

Организаторы ищут специалистов и активистов, которые помогут воплотить идею в жизнь. К сотрудничеству приглашают архитекторов, урбанистов, молодежь и всех небезразличных граждан. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

В рамках инициативы запланировано мероприятие на 24 февраля.

Адреса:

г. Черновцы, ул. Главная, 10.

г. Вижница, ул. Украинская, 89б.

Юридическая поддержка: +38 066 004 15 91

Горячая линия (24/7): 0 800 33 29 29.

