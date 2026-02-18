В Черновцах должно появиться "Пространство Надежды" – место памяти и поддержки семей украинских защитников
В Черновцах планируют создать "Пространство Надежды" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести
Об этом сообщила пресс-служба ОО "Защита Государства", передает RegioNews.
Проект призван стать центром веры и объединения для тех, кто ждет возвращения своих родных домой.
Подготовку к реализации инициативы начали в ноябре 2025 года. Тогда руководительница Черновицкой ячейки ОО "Защита Государства" Людмила Кушнир встретилась с представительницами ОО "Голос пленных" Анастасией Свитковской и Александрой Сплавской. Стороны договорились объединить усилия, а ячейка "Защиты Государства" стала партнером проекта.
Организаторы ищут специалистов и активистов, которые помогут воплотить идею в жизнь. К сотрудничеству приглашают архитекторов, урбанистов, молодежь и всех небезразличных граждан. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
В рамках инициативы запланировано мероприятие на 24 февраля.
Адреса:
- г. Черновцы, ул. Главная, 10.
- г. Вижница, ул. Украинская, 89б.
Юридическая поддержка: +38 066 004 15 91
Горячая линия (24/7): 0 800 33 29 29.
