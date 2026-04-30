Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ребенок возрастом 1 год и 9 месяцев выпал из окна шестого этажа многоэтажки.

Как выяснили полицейские, мальчик был на кухне вместе с матерью. Пока женщина на несколько минут отвлеклась на мытье посуды, ребенок вылез на подоконник и выпал из открытого окна.

Мальчика госпитализировали. По данному факту открыто производство, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Правоохранители призывают родителей быть бдительными и напоминают, что открытые окна представляют собой серьезную опасность для детей.

Напомним, в Ровенской области осудили мать девочки, которая выпала с шестого этажа на крышу парикмахерской. Женщина систематически оставляла трехлетнюю дочь саму на длительное время, ограничивала ее в еде и одежде, фактически не заботясь о здоровье и безопасности ребенка.