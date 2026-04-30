В Днепропетровской области судью шантажируют порно, которое сняли в его кабинете

Фото: из открытых источников

Судья Заводского районного суда города Каменского Днепропетровской области пожаловался на вмешательство в его деятельность. Оказалось, что это связано с порнографическим контентом.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Судья Тимур Савранский сообщил, что с середины апреля 2026 года неустановленное лицо с помощью интернет-средств и соцсетей распространяет информацию, посягающую на честь и достоинство работника суда.

"На мой мобильный телефон от "анонима" начали поступать исчезая сообщения, в которых говорится об обустройстве моего рабочего кабинета скрытой системой видеозаписи. Шантажируя опубликованием сделанных видеозаписей, которые вроде бы компрометирующие для меня и других судей, аноним требует кадровых перемен в руководстве аппарата суда.

Уже расследуют уголовное производство по результатам публикации и распространения видеопродукции порнографического характера. Судья отметил, что в его рабочем кабинете проводятся совещания, поэтому он считает нарушение тайны совещательной комнаты, что нивелирует процесс принятия законного судебного решения.

