В результате российской атаки на Днепровский район количество пострадавших возросло до 11 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, пятеро раненых госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие – в состоянии средней тяжести.

В результате удара уничтожены автобус и два легковых автомобиля, еще восемь авто получили повреждения. Также повреждены магазин и многоквартирный дом.

Пожар, возникший на месте атаки, спасатели уже ликвидировали.

Напомним, 30 апреля около 10:30 в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы . Известно об одном погибшем человеке.