30 апреля 2026, 12:12

На Черниговщине 7-классник спас детей от атаки дрона – перерезал оптоволокно

Фото: Суспільне Чернігів
В городе Семеновка Черниговской области подросток спас нескольких детей от атаки российского FPV-дрона, сумев самостоятельно обезвредить беспилотник

Об этом сообщило Суспільне Чернігів, передает RegioNews.

Инцидент произошел 18 апреля. Парень по имени Анатолий Прохоренко заметил, что дрон летит в направлении, где играли его братья, сестры и еще трое детей. Не растерявшись, он решил действовать и перерезал оптоволокно, которым управлялся беспилотник.

"Он просто летит, я видел, что начинает возвращать. Говорю: "Все, 15 секунд, и рву!"… Я рву и вижу, что он начинает терять управление и падать. Мы уже приготовились, что сейчас взорвется, но дрон упал за 100-150 метров в кусте", – рассказал парень.

По его словам, как правильно перерезать оптоволокно, ему раньше показали знакомые военные. Во время совместной работы в лесу они объяснили, что в исключительных ситуациях это поможет обезвредить дрон.

Анатолий отмечает, что поначалу было страшно, однако страх за родных заставил действовать решительно.

Специалист центра подготовки операторов БПЛА центр подготовки операторов БПЛА "Крук" Никита Гавриленко отметил, что парню повезло, ведь иногда такие дроны сопровождаются другими беспилотниками, которые могли бы сделать его целью.

Из-за ситуации безопасности многодетная семья Прохоренко переехала в Чернигов и планирует оформить статус внутренне перемещенных лиц. Анатолий учится в седьмом классе и после пережитого мечтает стать военным и работать с беспилотниками.

Напомним, в четверг, 30 апреля, российские войска атаковали беспилотником село Лысогорка в Запорожском районе. Вражеский FPV-дрон попал в дом – здание повреждено. Ранения получила 49-летняя женщина.

