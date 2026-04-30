В Чернигове попадание в админздание: трое пострадавших

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Чернигове 30 апреля в результате российской атаки зафиксировано попадание в административное здание, есть пострадавшие

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате удара пострадали три человека.

Также в частном секторе города зафиксированы повреждения окон в жилых домах.

Последствия атаки уточняются, на месте работают соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 30 апреля РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", 206 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение обломков сбитых целей на девяти локациях.