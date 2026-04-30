"Не лги": в Раде Безугла вмешалась в выступление Федиенко

В четверг, 30 апреля, во время заседания Верховной Рады народная депутат Марьяна Безугла вмешалась в выступление коллеги Александр Федиенко

Об инциденте сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Конфликт возник из-за внесения правок в законопроект.

"Не лги, Я, здесь на мисте... Ты делаешь хорошую вывеску... Он просто лжет", – кричала Безуглая.

В разгар спора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пытался успокоить стороны, призывая депутатов соблюдать регламент и поддерживать порядок в зале заседаний.

По словам Гончаренко, после ситуации Безугла сказала, что извинится перед Федиенко.

Напомним, Генпрокуратура открыла уголовные производства против нардепки Марианны Безуглой. Следствие сосредоточено на проверке того, могли ли публичные заявления Безуглой нанести вред украинским военным. Речь идет, в частности, о распространении информации о 72-й бригаде, которая удерживала Угледар.