ГБР завершило расследование в отношении мастера леса, исполняющего обязанности руководителя одного из лесничеств Донецкой области, являющегося структурным подразделением ГП "Леса Украины"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник организовал схему незаконной заготовки древесины на территории регионального ландшафтного парка, введя "платную систему" за право самовольной вырубки. За деньги он разрешал незаконную заготовку древесины и обещал не реагировать на нарушения.

В частности, в декабре 2025 года фигурант отказал местному жителю в легальной покупке дров, в то же время предложил "альтернативу" – самовольную вырубку. За это потребовал 10 тысяч гривен за день работ.

Получив первые 50 тысяч гривен, чиновник повысил "тариф" до 20 тысяч гривен за день и потребовал наращивать объемы вырубки.

В феврале 2026 года правоохранители задержали фигуранта во время получения 100 тысяч гривен. Во время обысков у него дома и в гараже нашли боевые патроны.

Чиновника обвиняют по статьям о требовании неправомерной выгоды и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн. За совершенное бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.