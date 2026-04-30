11:05  30 апреля
"Не лги": в Раде Безугла вмешалась в выступление Федиенко
08:49  30 апреля
В Польше в лесу нашли тело пропавшей украинки – продолжается расследование
07:57  30 апреля
В Харькове возле супермаркета взорвался автомобиль – есть пострадавший
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2026, 14:37

Не надо ждать дня рождения: правительство изменило правила "Скрининга здоровья 40+"

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правительство Украины приняло изменения в порядок реализации национальной программы "Скрининг здоровья 40+", которые упрощают участие в ней и делают механизм более доступным для граждан

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Обновления заработают после завершения технических доработок в приложении и на портале Дия.

Одним из ключевых изменений стала отмена привязки ко дню рождения. Теперь граждане от 40 лет смогут подать заявку на участие в программе в любое удобное время через приложение "Дия" или в ЦНАПе, без необходимости ждать 30 дней после дня рождения.

Также изменен срок использования средств: после их зачисления на специальный счет у участника будет два месяца для оплаты услуг скрининга. Неиспользованные средства будут автоматически возвращаться в государственный бюджет.

Для тех, кто уже получил финансовую поддержку, предусмотрена возможность использовать средства в течение двух месяцев после вступления изменений в силу.

Справка: "Скрининг здоровья 40+" – это государственная программа для украинцев в возрасте от 40 лет. Она предусматривает базовые медицинские обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с ментальным здоровьем.

По данным программы, более 34 тысяч человек уже прошли скрининг, а более 340 тысяч подали заявки. Общий объем выплат составляет более 588 млн. грн. Услуга доступна примерно в 2000 медицинских учреждениях по всей стране.

Напомним, программа стартовала 1 января 2026 года. Обследование можно пройти за один визит в удобном для себя медицинском заведении.

Ранее RegioNews рассказывал, что предполагает эта программа и как пройти скрининг.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Программа скрининг обследование Минздрав правила
Грипп, ОРВИ и COVID-19 в Украине: за неделю заболели более 117 тысяч человек
30 апреля 2026, 09:47
Все новости »
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Во Львове отказали в отставке мужчине, у которого брат-военный "умер естественной смертью"
30 апреля 2026, 17:30
Пролетела на "красное": судью на BMW, сбившей ребенка на переходе, будут судить на Днепропетровщине
30 апреля 2026, 17:14
Признаки недостатка витаминов: что может подсказывать организм
30 апреля 2026, 17:05
В Херсонской области будут судить подрядчика, который украл 6,5 млн грн на укрытии для больницы
30 апреля 2026, 16:59
В Днепре грузовик "протаранил" магазин (ВИДЕО)
30 апреля 2026, 16:55
Выслеживал жертв в малолюдных местах: В Киеве насильника приговорили к 15 годам тюрьмы
30 апреля 2026, 16:45
Круглосуточный арест: в Тернополе суд наказал школьницу, пытавшуюся убить подругу
30 апреля 2026, 16:30
Бизнес на мобилизации: СБУ задержала сотрудника Белоцерковского ТЦК, который снимал с розыска уклонистов
30 апреля 2026, 15:57
Охотилась на локации ВСУ: в Днепре задержали владелицу ТГ-канала за "слив" координат военных
30 апреля 2026, 15:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »