Не надо ждать дня рождения: правительство изменило правила "Скрининга здоровья 40+"

Правительство Украины приняло изменения в порядок реализации национальной программы "Скрининг здоровья 40+", которые упрощают участие в ней и делают механизм более доступным для граждан

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Обновления заработают после завершения технических доработок в приложении и на портале Дия.

Одним из ключевых изменений стала отмена привязки ко дню рождения. Теперь граждане от 40 лет смогут подать заявку на участие в программе в любое удобное время через приложение "Дия" или в ЦНАПе, без необходимости ждать 30 дней после дня рождения.

Также изменен срок использования средств: после их зачисления на специальный счет у участника будет два месяца для оплаты услуг скрининга. Неиспользованные средства будут автоматически возвращаться в государственный бюджет.

Для тех, кто уже получил финансовую поддержку, предусмотрена возможность использовать средства в течение двух месяцев после вступления изменений в силу.

Справка: "Скрининг здоровья 40+" – это государственная программа для украинцев в возрасте от 40 лет. Она предусматривает базовые медицинские обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с ментальным здоровьем.

По данным программы, более 34 тысяч человек уже прошли скрининг, а более 340 тысяч подали заявки. Общий объем выплат составляет более 588 млн. грн. Услуга доступна примерно в 2000 медицинских учреждениях по всей стране.

Напомним, программа стартовала 1 января 2026 года. Обследование можно пройти за один визит в удобном для себя медицинском заведении.

