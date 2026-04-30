В Харькове возле супермаркета взорвался автомобиль – есть пострадавший

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 29 апреля на проспекте Победы. Впоследствие взрыва транспортного средства возник пожар.

Пострадал прохожий 1988 года рождения. Мужчину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, а также взрывотехника полиции.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства взрыва. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете.

Напомним, в Харьковской области неизвестный предмет взорвался в руках парня. Инцидент произошел 12 апреля вблизи пруда в селе Александровка Лозовского района. В результате взрыва парень получил травму. Его госпитализировали медики.