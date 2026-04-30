Правоохранители ликвидировали канал побега для военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Организатором оказался житель Запорожья, который привлек к схеме чиновника одной из воинских частей.

Госбюро расследований.

Запорожец рекламировал услуги в интернете под названием "Такси для военных 24/7 Запорожья", обещая довезти заказчиков в любую точку Украины и обеспечить проезд через блокпосты.

Его сообщник, чиновник воинской части, во время проверок выходил на видеосвязь и объяснял цель поездки – как будто бы законную – "рекрутинговая процедура". Это позволяло авто двигаться дальше. Также мужчин инструктировали, как поступать во время незаконного пересечения границы.

Фигурантов задержали после получения 4000 долларов за организацию побега бойца из Запорожья в пограничную зону в Одесской области.

Организатору и его сообщнику объявили подозрение. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

