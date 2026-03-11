21:39  11 марта
РФ атаковала важную инфраструктуру Херсона
18:12  11 марта
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
11 марта 2026, 21:55

В Киеве "колл-центры" заработали на людях около 18 миллионов

11 марта 2026, 21:55
Фото: Национальная полиция
В Киеве правоохранители разоблачили сеть мошеннических "колл-центров". Аферисты выманили у людей миллионы

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Организовали мошенническую сеть семеро мужчин в возрасте от 18 до 39 лет. Известно, что они являются жителями разных областей. Злоумышленники наладили работу колл-центров, операторы которых предлагали клиентам изготовление иностранных документов.

Клиентов они искали с помощью создаваемых ими сайтов вымышленных компаний. На порталах аферисты предлагали якобы легальное оформление паспортов, водительских удостоверений и ID-карт других государств. Оплату от заказчиков получали через иностранные платежные системы и криптовалютные кошельки, после чего присылали потерпевшим поддельные документы.

Известно, что по меньшей мере 150 граждан, которых обманули на сумму около 18 миллионов гривен.

"В ходе серии одновременных обысков в офисах и местах проживания фигурантов, полицейские изъяли около 70 тысяч долларов, компьютерную и мобильную технику, а также документы", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.

