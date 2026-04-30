В Польше в лесу нашли тело пропавшей украинки – продолжается расследование
В городе Кельце завершились поиски 32-летней Виктории Малышки – уроженки Закарпатья, пропавшей 26 апреля. Ее тело было обнаружено вечером 29 апреля в лесной местности
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Radio Kielce, передает RegioNews.
Женщина последний раз выходила на связь 26 апреля. После ее исчезновения к поисковой операции привлекли полицию, спасательные подразделения и другие экстренные службы.
Информацию о розыске также активно распространяли в социальных сетях среди украинского сообщества в Кельце.
Тело женщины было обнаружено 29 апреля около 18:00 в лесном массиве в районе Телеграф. По словам спикера Главного управления полиции Кельце Малгожаты Перковской-Кепас, все признаки указывают на то, что речь идет именно о пропавшей украинке.
"Обстоятельства смерти устанавливаются. Полиция под наблюдением прокуратуры проводит расследование", – сообщили правоохранители.
По предварительным данным, женщина долгое время проживала и работала в Польше – она переехала в страну еще более десяти лет назад.
Продолжается следствие по установлению причин гибели и всех обстоятельств трагедии.
