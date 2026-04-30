30 апреля 2026, 08:49

В Польше в лесу нашли тело пропавшей украинки – продолжается расследование

Иллюстративное фото: www.wprost.pl
В городе Кельце завершились поиски 32-летней Виктории Малышки – уроженки Закарпатья, пропавшей 26 апреля. Ее тело было обнаружено вечером 29 апреля в лесной местности

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Radio Kielce, передает RegioNews.

Женщина последний раз выходила на связь 26 апреля. После ее исчезновения к поисковой операции привлекли полицию, спасательные подразделения и другие экстренные службы.

Информацию о розыске также активно распространяли в социальных сетях среди украинского сообщества в Кельце.

Виктория Малышко. Фото из открытых источников

Тело женщины было обнаружено 29 апреля около 18:00 в лесном массиве в районе Телеграф. По словам спикера Главного управления полиции Кельце Малгожаты Перковской-Кепас, все признаки указывают на то, что речь идет именно о пропавшей украинке.

"Обстоятельства смерти устанавливаются. Полиция под наблюдением прокуратуры проводит расследование", – сообщили правоохранители.

По предварительным данным, женщина долгое время проживала и работала в Польше – она переехала в страну еще более десяти лет назад.

Продолжается следствие по установлению причин гибели и всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в сентябре прошлого года в варшавском районе Белеленко произошло жестокое нападение на молодых украинцев. По данным полиции, нападавшие сначала высказывали оскорбительные высказывания и нецензурную брань из-за их национальности, а затем прибегли к физическому насилию.

