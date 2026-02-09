Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

8 февраля стражи порядка получили несколько анонимных сообщений. В частности, о том, что один из торговых центров во Львове был заминирован. По адресу выехали специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовской области, а также следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №2 и сотрудники Управления патрульной полиции Львовской области.

Проверка показала, что опасных предметов там действительно не было. Задержали 44-летнего мужчину, сделавшего ложное сообщение. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до шести лет заключения.

Напомним, ранее в Прикарпатье задержали мужчину, который "заминировал" админздание. После проверки выяснилось, что никакого опасного предмета там действительно не было. Псевдоминером оказался 35-летний житель Тисменицкой территориальной громады. Мужчину задержали по месту жительства