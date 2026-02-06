Фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 5 февраля, около 14:30 в Корюковском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Nissan не выбрал безопасную скорость движения, не сдержал дистанцию и столкнулся с автобусом, который поворачивал налево.

В результате ДТП 27-летний водитель Nissan погиб на месте, травмированную 23-летнюю пассажирку госпитализировали. 72-летний водитель автобуса не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, днем 4 февраля в Киевской области автомобиль столкнулся с тягачем DAF. Пассажирка погибла, водителя госпитализировали.