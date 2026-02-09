Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки

иллюстративное фото: из открытых источников

Депутат от "Слуги народа" Анатолий Гунько получил 4 года заключения за получение взятки в размере 85 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

"По материалам СБУ, НАБУ и САП 4 года тюрьмы получил народный депутат Украины, разоблаченный на незаконном получении 85 тыс. долларов США за аренду земли", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила тюремный приговор народному депутату Украины, разоблаченного на земельных сделках. Следовательно, нардеп приговорен к 4 годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что народный депутат от "Слуги народа" подозревается в махинациях с землей. Речь шла именно об Анатолии Гуньке. В августе 2023 года стражи порядка разоблачили его "на горячем" во время получения взятки в размере 85 тысяч долларов США.