16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
09 февраля 2026, 15:52

Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки

09 февраля 2026, 15:52
иллюстративное фото: из открытых источников
Депутат от "Слуги народа" Анатолий Гунько получил 4 года заключения за получение взятки в размере 85 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

"По материалам СБУ, НАБУ и САП 4 года тюрьмы получил народный депутат Украины, разоблаченный на незаконном получении 85 тыс. долларов США за аренду земли", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила тюремный приговор народному депутату Украины, разоблаченного на земельных сделках. Следовательно, нардеп приговорен к 4 годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что народный депутат от "Слуги народа" подозревается в махинациях с землей. Речь шла именно об Анатолии Гуньке. В августе 2023 года стражи порядка разоблачили его "на горячем" во время получения взятки в размере 85 тысяч долларов США.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
