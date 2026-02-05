Фото: полиция

ДТП произошло утром 5 февраля на 330 километре трассы Киев – Одесса недалеко от поселка Любашевка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе в направлении Одессы столкнулись два грузовика. В больницу доставили одного водителя.

Чух транспорта из-за ДТП ограничен. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и принимают меры по возобновлению движения.

Водителей просят учесть указанную информацию при планировании поездки.

Напомним, 1 февраля в Кировоградской области водитель Mercedes сбил двух человек на переходе и скрылся. Женщина умерла в "скорой".